HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi! Petronas Garap Harta Karun Migas di Papua Barat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:43 WIB
Resmi! Petronas Garap Harta Karun Migas di Papua Barat
Petronas Garap Harta Karun Migas. di Papua (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) telah menetapkan pemenang lelang penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap III Tahun 2023 untuk WK Bobara yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Reguler yaitu Petronas Carigai North Madura II Ltd.

Adapun penawaran WK Migas tersebut dimulai sejak tanggal 20 September 2023 dan berakhir pada 15 Desember 2023.

Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menyampaikan penawaran WK Bobara yang berlokasi di perairan Provinsi Papua Barat dengan luas area 8.444,49 km2 dan memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6.8 Billion Barrel Oil Equivalent (BBOE).

"Berdasarkan hasil penilaian atas dokumen partisipasi dari peserta lelang, selanjutnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perusahaan Pemenang WK Migas Bobara adalah Petronas Carigali North Madura II Ltd," jelas Tutuka dalam acara penutupan bulan K3 Nasional di Kantor Lemigas, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

"Selamat kami ucapkan kepada pemenang lelang, kami sangat mengharapkan sekali agar komitmen yang telah disampaikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dengan baik," lanjut Tutuka menambahkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
