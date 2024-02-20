Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berikut Deretan Pekerjaan yang Paling Dicari pada 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |04:48 WIB
Berikut Deretan Pekerjaan yang Paling Dicari pada 2024
10 Pekerjaan yang paling dicari di 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengungkapkan daftar pekerjaan yang paling dicari di tahun 2024.

Permintaan pekerjaan ini dipengaruhi oleh tren kebutuhan pasar yang terus berkembang. Beberapa pekerjaan yang paling dicari termasuk pengembang perangkat lunak berbasis digital, analis data, dan keuangan.

"Simak yuk pekerjaan apa yang paling djcari di 2024 ini," tulis keterangan unggahan instagram Kemnaker.

Berikut adalah daftar pekerjaan yang sangat diminati oleh pasar saat ini, dilansir pada laman instagram @kemnaker.

1. Pengembang Perangkat Lunak

Permintaan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Keterampilan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Python, atau Java sangat dibutuhkan.

