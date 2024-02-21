Harta Kekayaan AHY yang Dilantik Jadi Menteri ATR

JAKARTA – Harta kekayaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Selain AHY, Presiden Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang sedang kosong. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, siang ini, Rabu (21/2/2024).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AHY memiliki harta kekayaan mencapai Rp20.405.125.024.

AHY memiliki dua bangunan dan dua tanah yang terletak di Jakarta Selatan dan Bogor dengan total Rp6,772 miliar. Lainnya, AHY memiliki harta kekayaan bergerak, mobil Toyota Vellfire tahun pembuatan 2012 senilai Rp550 juta.