HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR: Saya Tak Ragu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |12:51 WIB
Ini Alasan Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR: Saya Tak Ragu
Alasan Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal alasan memilih dan melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat kata Jokowi memiliki pendidikan militer dan pendidikan manajemen yang baik untuk menjabat sebagai Menteri ATR BPN.

"Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR BPN mas Agus Harimurti Yudhoyono saya tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni akademi militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster university," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jokowi mengaku tidak ragu menunjuk AHY sebagai Menteri ATR/BPN karena riwayat pendidikan putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR BPN. Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan pesan khusus kepada AHY untuk menyelesaikan program sertifikasi elektronik, dan juga penerbitan 120 juta sertifikat yang termasuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, yang kedua target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan. Karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
