Jadi Menteri ATR, Presiden Jokowi Beri 3 Tugas Prioritas untuk AHY

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tiga tugas prioritas atau target kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada AHY untuk menyelesaikan program sertifikasi elektronik dan juga penerbitan 120 juta sertifikat yang termasuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, yang kedua target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan. Karena banyak yang ingin masuk," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan," sambung Jokowi.