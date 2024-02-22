Segini Biaya Sekolah Geng Tai Anak Vincent Rompies di Binus Serpong

JAKARTA - Segini biaya sekolah Geng Tai anak Vincent Rompies di Binus Serpong menjadi sorotan. Pasalnya, dengan biaya sekolah yang fantastis, nama sekolah ini tercoreng karena kasus perundungan.

Adapun, kasus perundungan ini dilakukan oleh sekelompok siswa yang menyebut diri mereka sebagai Geng Tai kepada siswa junior yang ingin bergabung ke geng tersebut.

Apalagi kasus ini semakin viral setelah diketahui salah satu pelakunya, yakni Farrel Legolas Rompies merupakan putra sulung dari presenter terkenal, Vincent Rompies.

Akibat viralnya kasus ini, membuat warganet penasaran mengenai biaya sekolahnya. Lantas berapa biaya pendidikan di sekolah Binus Serpong?

Ternyata segini biaya sekolah Geng Tai anak Vincent Rompies di Binus Serpong bisa mencapai ratusan juta. Lantaran, lembaga pendidikan dengan standarnya yang bertaraf internasional. Mengadopsi kurikulum Cambridge, seluruh fasilitas tersedia dengan kualitas yang mumpuni.

Mulai dari ruang kelas yang nyaman, lapangan sepakbola, lapangan bulutangkis, lapangan basket, lapangan voli dan lainnya. Binus School Serpong juga memiliki ruang seni dan studio musik yang lengkap.

Untuk mendaftar ke sekolah ini saja, setiap calon siswa harus membayar biaya pendaftaran seharga Rp300.000. Biaya ini merupakan biaya registrasi dan belum menjamin siswa akan lolos seleksi masuk.