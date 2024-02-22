Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tempat Terbatas, Cuma 6.000 PNS yang Pindah ke IKN di Tahap I

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |03:22 WIB
Tempat Terbatas, Cuma 6.000 PNS yang Pindah ke IKN di Tahap I
Pemindahan PNS ke IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berubah menjadi 6.000 lebih dulu karena ketersediaan tempat yang belum memadai.

Anas menyebut, saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, di mana satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I, dan lainnya.

"Totalnya tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," ujar Anas saat memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 dikutip Antara, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024).

Tak hanya pengurangan jumlah, waktu pemindahan ASN yang seharusnya terjadi pada Juli mundur hingga setelah Agustus 2024. Menurut Anas, hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.

Anas beralasan, pengunduran waktu pindah ASN dikarenakan kawasan tersebut sebagian tempatnya akan digunakan untuk upacara perayaan 17 Agustus.

"Tadinya akan pindah di Juli, tapi kemarin atas arahan dari Mensetneg karena tempat itu sebagian masih akan dipakai untuk upacara. Maka nanti akan pindah setelah Agustus," katanya.

Halaman:
1 2
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
