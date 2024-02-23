Garuda Indonesia Siapkan 14 Pesawat Angkut 109.072 Calon Jamaah Haji

JAKARTA - Garuda Indonesia mengoptimalkan kesiapan melayani calon jemaah haji asal Indonesia pada musim Haji 1445 H/2024 M. Salah satunya dengan menyiapkan sedikitnya 14 armada pesawat berbadan lebar (wide-body).

Keempat belas armada tersebut nantinya melayani calon Jemaah Haji asal Indonesia dari dan menuju Tanah Suci mulai tanggal 12 Mei-21 Juli 2024. Di mana pada tahun ini Garuda Indonesia mendapatkan kepercayaan menghadirkan layanan penerbangan haji bagi sedikitnya 109.072 calon jemaah.

Kesiapan operasional penerbangan haji tersebut ditandai dengan perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat.

Irfan mengatakan bahwa sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia senantiasa berada di garda terdepan dalam menghadirkan layanan penerbangan Haji yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

“Dipercaya selama lebih dari enam dekade dalam menghadirkan layanan penerbangan haji bagi jemaah asal Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi bagi kami untuk terus terus meningkatkan layanan penerbangan bagi seluruh calon jemaah. Adapun komitmen tersebut salah satunya kami wujudkan dengan memastikan ketersediaan 14 armada berbadan lebar, di antaranya A330-300 dan B777-300ER, yang kami pastikan sesuai dengan standar pelayanan transportasi haji,” ujarnya, Jumat (23/2/2024).

"Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami, di mana salah satu prioritas utama kami adalah menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi jemaah lansia dan bagi mereka yang jarang atau belum pernah melakukan penerbangan jarak jauh," tambahnya.

Pada tahun ini, Garuda Indonesia kembali dipercaya untuk melayani calon jemaah haji yang nantinya akan terbagi ke dalam 294 kelompok terbang (kloter). Para calon jemaah tersebut akan diberangkatkan dari 9 (sembilan) embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.