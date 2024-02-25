Daftar 10 Orang Terkaya di Hong Kong 2024, Ada yang Punya Harta Rp559 Triliun

JAKARTA - Daftar 10 orang terkaya di Hong Kong 2024 versi Forbes. Meningkatnya sektor pariwisata dan konsumsi, perekonomian Hong Kong diperkirakan tumbuh 3,2% pada tahun 2023.

Kendati begitu, pemulihannya lebih lambat pasca pandemi dari perkiraan di sektor properti yang stagnan dan ekspor yang melemah. Berkurangnya aksi korporasi penawaran umum perdana saham (IPO), indeks acuan Hang Seng turun 28% sejak tahun lalu.

Kekayaan bersih kolektif dari 50 taipan terkaya Hong Kong mengalami kontraksi sebesar 9% menjadi USD296 miliar atau setara dengan Rp4.572 triliun (Kurs Rp15.446 per USD).

Berikut daftar 10 orang terkaya di Hong Kong yang dilansir dari Forbes, pada Minggu (25/2/2024).

1. Li Ka-Shing

Li Ka-Shing mendominasi sebagai peringkat pertama daftar orang terkaya 2024. Memiliki kekayaan bersih sebesar USD36,2 miliar atau setara dengan Rp559,17 triliun. Li Ka-Shing merupakan salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia.

2. Lee Shau Kee

Pendiri perusahaan pengembangan properti Sun Hung Kai dengan Kwok Tak-seng, Lee Shau Kee memiliki kekayaan bersih sebesar USD27 miliar setara Rp417 triliun. Kekayaannya tersebut sebagian besar berasal Henderson Land Development.