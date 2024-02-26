Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Transaksi di Medsos, Kemendag Bakal Panggil TikTok

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |19:17 WIB
Masih Transaksi di Medsos, Kemendag Bakal Panggil TikTok
Kemendag Bakal Panggil TikTok Shop. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal memanggil TikTok lantaran masih melakukan transaksi di media sosial.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan dalam pertemuan dengan TikTok pekan depan, pihaknya akan memantau proses integrasi data TikTok di TikTok Shop.

Dalam proses integrasi tersebut, Isy menegaskan harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Iya, untuk melihat comply-nya kan kemarin udah tinggal 25%. Bukan hanya migrasi data, tapi comply dengan Permendag No 31 tahun 2023," kata Isy, Senin (26/2/2024).

Senada dan di kesempatan yang terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, kembali meminta Tokopedia dan TikTok mematuhi aturan jika memang ingin berbisnis di Tanah Air. Adapun atruran yang dimaksud yakni Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Sebab sejak beleid itu terbit, Jerry menyebut, TikTok melalui Tiktok Shop masih melakukan penjualan secara daring seperti eCommerce dan terdapat melakukan transaksi dalam satu aplikasi. Menurut Jerry, aturan Permendag omor 31/2023 Secara tegas mengatur dan menyatakan media sosial dilarang berjualan.

"Yang namanya media sosial enggak boleh jualan, kalau mau jualan yah harus apply izin untuk jualan online. Nah TikTok dan Tokopedia kan sudah berkolaborasi, itu yang harus sesuai dengan Permendag 31/2023 proses imigrasinya,” ujar Jerry di kantornya Kementerian Perdagangan.

"Kita ingin memastikan jangan ada yang dilanggar," sambung dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement