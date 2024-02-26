Pengembangan Hidrogen Bisa Tekan Impor BBM hingga 1,5 Juta Liter/Tahun

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui PT PLN Indonesia Power telah mengembangkan Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia. Proses transisi energi ini dinilai mampu menekan importasi BBM selama satu tahun.

Pengamat Konstitusi Defiyan Cori mengatakan, penggunaan HRS akan mampu menekan importasi 1,59 juta liter bahan bakar minyak/BBM per tahun. Selain penghematan penggunaan BBM berbasis fosil, penurunan emisi dipastikan terjadi sebesar 4,15 juta kilogram per tahun.

“PLN Indonesia Power telah memulai terobosan inovatif dan strategis dengan meresmikan Hydrogen Center dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen atau Hydrogen Refueling Station di kawasan Senayan Jakarta. Hal itu sebagai wujud komitmen bagi pengembangan energi bersih dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya, Senin (26/2/2024).

“Lebih hemat dan ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,” sambungnya.

Menurut Defiyan, terobosan yang terkait dengan pengembangan transisi energi ini memiliki nilai tidak saja dalam pengertian aksi korporasi yang mengejar kinerja BUMN semata, melainkan langkah penting dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya energi baru dan energi terbarukan yang tersedia sangat beragam di Tanah Air.