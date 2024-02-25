RI Punya Stasiun Pengisian Hidrogen Pertama, Wujudkan NZE

JAKARTA - Indonesia mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama yang sudah diresmikan pada Rabu 21 Februari 2024. Adanya SPBU Hidrogen untuk mendukung target net zero emission (NZE).

Hidrogen sebagai pilihan energi buat kendaraan bermotor di negeri ini adalah langkah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak khususnya pemerintah.

BACA JUGA: Ini Penampakan SPBU Hidrogen Pertama di Indonesia

"Apa yang dilakukan PLN adalah bukti pemikiran dan perbuatan nyata bagi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emission yang telah diamanatkan dunia lewat G20," kata pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Minggu (25/2/2024).

Menurut Sofyano, pemanfaatan hidrogen yang merupakan produk sampingan dari PLTGU dan PLTP PLN patut diacungi jempol karena sumbangan nyata menuju terwujudnya transisi energi di Indonesia.

BACA JUGA: SPBU Hidrogen Hijau Bakal Dibangun

"Pemerintah sudah sangat perlu mendorong agar energi hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi sektor transportasi, terutama pada kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen," katanya.

Oleh karenanya kata Sofyano, Pemerintah perlu segera membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan penggunaan energi alternatif yang adalah clean energi.