Adu Gaji Petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell, Mana Lebih Tinggi? (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Adu gaji petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell, mana lebih tinggi? Saat ini, kondisi di SPBU Pertamina dan SPBU Shell berbeda, yang di mana pegawai SPBU Shell dirumahkan imbas stok BBM kosong. Sementara, kondisi di SPBU Pertamina tetap beroperasi normal.

Saat ini SPBU Shell beroperasi terbatas, karena stok BBM kosong sejak Agustus 2025. Diketahui, produk BBM jenis bensin, seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional di SPBU menyusul kesulitan mendapatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan stasiun milik perusahaan swasta tersebut.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell, selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap," ucap Ingrid saat dikonfirmasi.

Terkait dengan kabar tutupnya sejumlah SPBU Shell, Ingrid menyampaikan bahwa SPBU Shell tetap melayani masyarakat dengan produk BBM yang tersedia, yakni Shell V-Power Diesel.

Selain itu, SPBU Shell juga masih melayani Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell. "Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap," ucapnya.

Penyesuaian kegiatan operasional SPBU itu meliputi penyesuaian jam kerja, penyesuaian jumlah hari kerja, hingga merumahkan karyawan. Pernyataan tersebut disampaikan Ingrid terkait sejumlah karyawan SPBU, yang dirumahkan karena ketidaktersediaan pasokan produk BBM jenis bensin.

Di sisi lain, gaji petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell menarik untuk diketahui. Lalu berapa gajinya?