HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |12:05 WIB
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan otobus (PO) bus yang ternyata punya SPBU. PO bus tidak hanya bersaing dalam layanan bus AKAP atau pariwisata, namun juga punya lini bisnis lainnya seperti SPBU.

Bisnis SPBU di Indonesia menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan memberikan keuntungan besar. Tak heran, banyak pihak menggeluti bisnis SPBU termasuk PO bus.

Langkah ini bukan sekadar diversifikasi bisnis, melainkan strategi yang mampu memangkas biaya operasional. Dengan SPBU pribadi, mereka bisa lebih leluasa mengelola pengeluaran bahan bakar, memastikan pasokan BBM tanpa harus antre serta menjaga kualitas bahan bakar yang digunakan.

Berikut ini PO bus yang ternyata punya SPBU seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (19/1/2025)

1. PO Haryanto memiliki SPBU di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Raya Pantura Jenarsari, Kendal, Jawa Tengah.  SPBU milik PO asal Kudus, Jawa Tengah tersebut juga melayani untuk PO bus lain dan juga jenis kendaraan lain.

 

