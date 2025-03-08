Advertisement
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?

Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:10 WIB
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin? (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berapa gaji kerja di pom bensin? Gaji karyawan pom bensin dibedakan berdasarkan jabatannya, simak rincian gaji kerja di pom bensin sebagai berikut.

Pertamina retail atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan anak cabang dari perusahaan pusat pertamina.

Pertamina retail berbeda dengan pusat pertamina, pegawai dari pertamina retail juga tidak otomatis termasuk ke dalam pegawai yang bekerja di bawah BUMN.

Gaji Pekerja SPBU

Gaji rata-rata yang akan didapatkan oleh karyawan pom bensin SPBU pertamina adalah Rp1,5 – Rp3 juta. Tergantung dengan posisi dan bekal lulusan yang dimiliki.

Gaji pekerja juga tergantung dengan besaran UMP dan UMK di masing-masing daerah.  Berikut ini rincian berapa gaji kerja di pom bensin yang akan dirangkum Okezone, Sabtu (8/3/2025).

1.      Operator SPBU Pertamina: Rp1 – Rp2 juta /bulan, bergantung dengan wilayah dan UMK. Operator ini yang akan terima pembayaran dan melakukan pengisian bensin pada kendaraan customer secara langsung.

2.      Staf SPBU Pertamina: Rp4,5 juta /bulan, bergantung pada seksi kerja masing-masing. Umumnya pada bidang administrasi, mengecek neraca keuangan, transaksi bisnis, serta memantau penilaian dan performa pegawai lain.

3.      Technical Staf SPBU Pertamina: Rp6 juta /bulan, melakukan pengecekan, perawatan, dan pembaruan pada alat yang dipakai SPBU.

4.      Senior Losses and Kontrol Staf SPBU Pertamina: Rp6 juta /bulan, bekerjasama dengan HRD dalam mempertimbangkan periode bakti tiap pegawai dan menentukan pegawai yang diperlukan.

5.      Internal SPBU Pertamina: Rp1,9 juta /bulan, ditujukan kepada pegawai magang untuk menolong pekerjaan operasional dan administrasi supaya tiap aktivitas yang berada di SPBU berjalan baik.

6.      Internal HRD SPBU Pertamina: Rp1,5 juta /bulan, pegawai magang dalam divisi HRD.

7.      Pramuniaga SPBU Pertamina: Rp1,5 juta /bulan, pegawai dalam proses training sebelum menjadi operator.

8.      Administrasi Staf SPBU Pertamina: Rp4 juta /bulan, meliputi aktivitas surat-menyurat, arsip, dokumentasi, membuat gagasan dan penilaian kerja secara periodik, dan pengadaan servis administrasi kantor.

9.      Operational Administration SPBU Pertamina: Rp2,5 juta /bulan, melakukan aktivitas administrasi untuk operasional SPBU.

10.  Admin SPBU Pertamina: Rp2,5 juta /bulan, untuk aktivitas administrasi dan membuat jadwal kantor hingga melakukan pemesanan alat catat kantor.
 

 

