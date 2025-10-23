Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |15:19 WIB
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Standar layanan SPBU di Pertamina. Tidak hanya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM), SPBU di Pertamina harus menghadirkan fasilitas publik yang bermanfaat di SPBU seperti toilet hingga musala.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakna, penyediaan musala yang layak dan nyaman di SPBU Pertamina bukan sekadar fasilitas pelengkap, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian Pertamina terhadap pelanggan untuk tetap dapat menjalankan ibadah shalat dengan tenang selama dalam perjalanan dan atau ketika konsumen sedang di SPBU pada saat waktu shalat. 

“Penyediaan musala ini menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan spiritual yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya umat Islam yang sedang bepergian," kata Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sofyano berharap agar pihak yang mengelola SPBU 'Merah Putih' selalu punya niat dan semangat untuk bisa menambah nilai plus bagi SPBU 'Merah Putih', misalnya selalu menyediakan minuman gratis hingga menyediakan makanan gratis bagi pada hari Jumat. 

Selain itu, dia juga mengapresiasi keberadaan toilet umum gratis di sejumlah SPBU Pertamina yang sangat membantu para pengendara. Menurutnya, langkah ini mencerminkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kenyamanan pengguna jalan. “Langkah Pertamina ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik dan kemudahan bagi masyarakat. Fasilitas seperti musala dan toilet gratis sangat membantu para pengendara, terutama di jalur-jalur antarkota,” lanjutnya.

 

