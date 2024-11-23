Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Semua SPBU Diperiksa Stok, Kualitas hingga Akurasi Dispenser BBM Jelang Nataru

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |07:54 WIB
Semua SPBU Diperiksa Stok, Kualitas hingga Akurasi Dispenser BBM Jelang Nataru
Pertamina lakukan inspeksi ke SPBU pastikan stok aman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina melakukan inspeksi ke SPBU untuk memastikan stok, kualitas hingga akurasi dispenser BBM. Inspeksi dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan, inspeksi dilakukan menyeluruh mulai dari stok BBM, kualitas produk, aspek safety, standar pelayanan di SPBU hingga kondisi fasilitas penunjang seperti toilet, musala hingga layanan NFR (Non Fuel Retail).

"Selain memastikan SPBU menjalankan operasi sesuai prosedur, ini juga merupakan bagian dari persiapan Pertamina Patra Niaga menyambut Nataru, di mana Satgas Nataru kami pastikan seluruh aspek mulai dari ketersediaan stok, kualitas layanan, hingga safety dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, inspeksi ini bagian dari rutinitas kami, tidak terbatas hanya pada periode Nataru," jelas Mars Ega, Sabtu (22/11/2024).

Pertamina melakukan uji tera untuk memastikan akurasi dispenser BBM di SPBU sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan kualitas BBM juga dilakukan secara visual serta uji densitas guna menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar sebelum disalurkan ke konsumen.

”Setelah melakukan pengecekan menggunakan bejana ukur yang telah ditera oleh Dinas Meteorologi dan dikalibrasi, hasilnya menunjukkan semuanya sudah baik dan sesuai standar. Hal ini menegaskan komitmen dan konsistensi Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kualitas dan kuantitas bahan bakar," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nataru Pertamina BBM Stok SPBU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/455/3177721/po_bus-QHYq_large.png
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/622/3170646/spbu-u9wb_large.jpg
Adu Gaji Petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell, Mana Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120518/spbu-ZFT0_large.jpg
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/455/3119113/spbu-BkiR_large.jpeg
Berapa Biaya Buka SPBU Shell Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118471/spbu_vivo-8WaD_large.jpg
Siapa Pemilik SPBU Vivo Energy Indonesia? Cek Ulasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement