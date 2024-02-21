Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penampakan SPBU Hidrogen Pertama di Indonesia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |12:26 WIB
Ini Penampakan SPBU Hidrogen Pertama di Indonesia
SPBU Hidrogen Pertama di Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA - PLN Indonesia Power (IP) telah meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Hidrogen atau Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi Jisman P Hutajulu menyatakan bahwa, hidrogen akan berperan strategi bagi transisi energi di sektor transportasi, sebab menjadi alternatif pembawa energi nol karbon selain listrik.

"Saya mengucapkan selamat kepada PLN atas beroperasi HRS yang pertama di Indonesia. Saya yakin lewat peresmian ini, PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit bahwa energi hidrogen adalah keniscayaan bagi Indonesia," jelas Jisman saat peresmian hari ini di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pembangunan SPBU Hidrogen ini merupakan upaya perusahaan dari hilir dalam mendorong tenaga hidrogen di Indonesia. Sebab di hulu sendiri, PLN telah meresmikan pengoperasian 21 Pembangkit Hidrogen Hijau (Green Hydrogen Plant) pada November 2023 lalu.

"Kita tidak berhenti di situ. Kita ingin mencoba green hydrogen dari true renewable energy production maka kita bahkan membangun hydrogen production di pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Ada tambahan sekitar 4,3 ton per tahun. Jadi totalnya ada 203 ton green hydrogen dari 22 pembangkit kami yang diproduksi oleh PLN. Dan ini luar biasa," tutur Darmawan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
