Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Akses Energi Bersih, UMKM di Jalur MRT Bakal Untung

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:41 WIB
Akses Energi Bersih, UMKM di Jalur MRT Bakal Untung
UMKM di Jalur MRT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengakses energi bersih dan mempunyai harga yang murah akan membuat UMKM di jalur MRT mendapatkan keuntungan yang lebih.

“UMKM happy. Mereka akan banyak diuntungkan karena harga gas melalui jaringan pipa tentu lebih murah,” kata pengamat energi bersih Abadi Poernomo di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Jaringan gas (jargas) memang lebih murah dibandingkan LPG yang sebagian besar diperoleh melalui impor. Melalui ekspansi PGN termasuk kerja sama dengan MRT Jakarta akan berdampak positif juga untuk mengurangi beban subsidi yang setiap tahun terus membengkak.

“Bagaimana pun, subsidi di LPG sudah cukup besar karena konsumsinya terus naik. Apalagi LPG 3 kg selama ini dijual di bawah harga keekonomian,” ujarnya.

Sementara terkait komitmen Pertamina menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, Abadi juga membenarkan. Sebab, meskipun merupakan energi fosil, namun emisi gas sangat kecil. Jauh lebih kecil dari batu bara dan minyak bumi.

“Betul, ke arah sana. Kalau terkait dengan energi bersih, ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan batu bara,” ujarnya.

Abadi sepakat dengan ekspansi yang terus dilakukan PGN. Termasuk ke depan, untuk memperluas jargas ke seluruh rumah tangga di Indonesia. Tetapi, memang cukup sampai di sana. Sebagai upaya transisi energi, Pertamina juga harus melanjutkan implementasi energi baru dan terbarukan. Misalnya saja, memperluas pemasangan solar panel di berbagai SPBU.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LPG MRT Jargas UMKM UMKM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement