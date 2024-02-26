Advertisement
SMART MONEY

Apa yang Dimaksud dengan Data Busuk di Pinjol?

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |22:02 WIB
JAKARTA - Apa yang dimaksud dengan data busuk di pinjol? Pinjaman online (pinjol) memberikan kemudahan serta kenyamanan banyak dalam membutuhkan dana yang cepat dan mudah.

Namun di balik itu terdapat risiko yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah data busuk. Keberadaan data busuk menjadi salah satu masalah yang semakin meresahkan.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data busuk di pinjol? Melansir dari youtuber Sofyan TV, pada Senin (26/2/2024), data busuk merupakan data yang telah disiapkan sebelumnya, seperti foto palsu, KTP palsu, bahkan nomor darurat palsu.

Data busuk dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari kelalaian dalam pengumpulan data hingga tindakan penipuan yang disengaja. Pasalnya, data busuk di pinjol merujuk pada informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau bahkan palsu yang digunakan oleh pinjol dalam menilai kelayakan peminjam.

Hal ini sering kali terjadi ketika calon peminjam memberikan informasi yang tidak benar atau memanipulasi dokumen agar terlihat lebih kredibel di mata penyedia pinjol. Selain itu, ada juga kasus di mana penyedia pinjaman menggunakan data yang tidak valid atau tidak terverifikasi secara akurat, mungkin karena kurangnya pengawasan atau kesalahan dalam proses analisis.

Salah satu dampak utama dari keberadaan data busuk di pinjol adalah risiko tinggi bagi peminjam dan institusi keuangan. Peminjam yang sebenarnya tidak mampu membayar pinjaman dapat diberikan akses terhadap dana yang sebenarnya tidak bisa mereka tanggung, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi keuangan mereka.

Di sisi lain, institusi keuangan juga berisiko mengalami kerugian akibat pinjaman yang gagal bayar atau tidak tertagih. Selain itu, keberadaan data busuk juga merusak integritas dan kepercayaan dalam industri pinjol secara keseluruhan.

