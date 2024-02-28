Advertisement
HOT ISSUE

Pembebasan Pajak Impor Bisa Bikin Harga Kendaraan Listrik Lebih Murah

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:19 WIB
Pembebasan Pajak Impor Bisa Bikin Harga Kendaraan Listrik Lebih Murah
Pembebasan Pajak Impor Bikin Kendaraan Listrik Jadi Murah.
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi) menyambut baik kebijakan pembebasan pajak impor yang memungkinkan harga kendaraan listrik lebih terjangkau.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Otomotif Hasstriansyah mengatakan, pemerintah dalam kebijakannya melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pajak impor yang memungkinkan kendaraan listrik (EV) dapat dibangun di Indonesia.

"Hal ini mendorong target Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian dalam peningkatan realisasi investasi dan pembangunan pabrik kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya, Rabu (28/2/2024).

Berbagai kebijakan pro EV akan membuat pabrikan pabrikan besar seperti BYD, Wuling, Hyundai, VinFast akan berkompetisi menurunkan harga jualnya kepada masyarakat.

Hal ini membuat harga kendaraan listrik semakin terjangkau di pasaran dan akan berdampak positif pada percepatan transisi dari mobil bensin ke mobil listrik.

