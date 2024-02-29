Terima Beres, Ini Biaya Jasa Pembuatan PT bersama AdminKita

JAKARTA - Memilih Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha merupakan langkah yang tepat. Dengan berbentuk PT, usaha kamu sudah resmi berbadan hukum dan berpotensi tinggi memenangi banyak tender atau proyek.

Akan tetapi mengurus pendirian PT hingga perizinan di OSS tidaklah mudah dan cukup menyita waktu. Untuk kamu yang tidak mau pusing, kamu bisa menggunakan Jasa Pembuatan PT dari AdminKita dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Biaya Jasa Pembuatan PT Paling Worth It

Mendirikan PT sebagai legalitas berusaha memang penting, tapi kamu juga harus mengurus perizinan berusaha di OSS sesuai dengan tingkat risiko usaha.

Dengan harga mulai Rp9 jutaan saja, AdminKita tidak hanya membantu kamu dalam mendirikan PT. Melainkan juga akan mengurus semua dokumen perizinan berusaha yang kamu butuhkan di OSS sesuai dengan KBLI dan tingkat risiko usaha yang berlaku.

Beberapa dokumen pendirian PT dan perizinan di OSS yang akan kamu dapatkan tersebut antara lain:

1. Akta Notaris dan SK Kemenkumham Pendirian