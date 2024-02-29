Penjelasan Jokowi soal Makan Siang Gratis Dibahas di Istana Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak membahas secara spesifik program makan siang gratis di Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara pada Senin lalu.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa (program makan siang gratis)," kata Jokowi usai menghadiri Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

Jokowi mengatakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna hanya disampaikan agar program-program presiden terpilih untuk dimasukkan dalam rencana anggaran tahun 2025.

"Hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi.

Presiden (Jokowi) berharap agar program-program presiden terpilih dapat dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penganggaran dan menghindari pengajuan anggaran ke DPR.