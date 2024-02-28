Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sebut Harga Beras Turun, Jokowi: Coba Dicek di Pasar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:44 WIB
Sebut Harga Beras Turun, Jokowi: Coba Dicek di Pasar
Jokowi Sebut Harga Beras Turun. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat mengecek langsung harga dan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Beras Johar Karawang.

Hal ini menanggapi perihal harga beras yang masih tinggi di pasaran hingga saat ini.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba di cek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek, coba dicek," kata Jokowi usai menghadiri Rapim TNI-Polri di Mabes, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Jokowi meyakini, bahwa harga beras hingga saat ini sudah turun. Dirinya mengaku selalu mengecek harga dan persediaan beras setiap harinya.

"Coba kalian datang ke Pasar Cipinang cek harga turun apa naik. Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka," kata Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan pasokan beras di beberapa pasar tradisional mulai mendekati normal. Salah satunya di Pasar Johar, Karawang.

Bayu sendiri memantau langsung kondisi stok beras di Pasar Johar Karawang. Menurutnya, tambahan pasokan dari beras SPHP sebesar 300 ton per hari membuat pasokan beras di Karawang sudah mendekati pasokan normal sebagaimana biasanya.

Halaman:
1 2
