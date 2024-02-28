Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Curhat Susah Cari Beras, Ungkap Banyak Negara Ngerem Ekspor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:39 WIB
Jokowi Curhat Susah Cari Beras, Ungkap Banyak Negara <i>Ngerem</i> Ekspor
Jokowi Curhat Susahnya Cari Beras (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat susahnya mencari pasokan beras dari luar negeri seperti negara-negara produsen beras.

Jokowi mengatakan, hal ini berbeda dengan sebelumnya di mana hampir tiap negara produsen beras menawarkan ke Indonesia.

"Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan pada kita misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita, sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen, itu juga tidak gampang dan tidak mudah," ujar Jokowi saat Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Jokowi menambahkan, banyak negara yang menyetop ekspor bahan pangannya, termasuk beras. Menurutnya sikap untuk tidak mengekspor beras berkaitan dengan perubahan iklim hingga gangguan rantai pasok.

"Semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok," kata Jokowi.

1 2
