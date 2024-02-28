Bulog Sebut Pasokan Beras Dekati Normal Jelang Ramadhan 2024

JAKARTA - Perum Bulog mencatat pasokan beras di beberapa pasar tradisional mendekati normal. Salah satunya di Pasar Johar, Karawang.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memantau langsung kondisi stok beras di Pasar Johar Karawang. Menurutnya, tambahan pasokan dari beras SPHP sebesar 300 ton per hari membuat pasokan beras di Karawang sudah mendekati pasokan normal sebagaimana biasanya.

"Sebelumnya pasokan di Pasar Johar cuma 500 ton per hari, dengan tambahan SPHP 300 ton menjadi 800 ton per hari dan ini sudah mendekati pasokan normal di sini yang rata-rata sebesar 1.000 ton per hari" kata Bayu, Rabu (28/2/2024).

Selanjutnya Sekretaris Paguyuban Pedagang Beras Pasar Johar Karawang Acin mengatakan saat ini kondisi harga beras di pasar tersebut ada penurunan harga sebesar Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram (kg).

"Untuk beras lokal Demak harganya sudah turun dari Rp14.500 perkilo menjadi Rp13.500 per kilo. Sementara untuk beras premium yang tadinya Rp16.000 per kilo sekarang menjadi Rp14.500 per kilo," paparnya.