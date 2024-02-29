Advertisement
HOT ISSUE

Pabrik Amonium Nitrat Bisa Kurangi 8% Impor Bahan Baku Pupuk, Jokowi Bicara Krisis Pangan Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:45 WIB
Pabrik Amonium Nitrat Bisa Kurangi 8% Impor Bahan Baku Pupuk, Jokowi Bicara Krisis Pangan Dunia
Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini.

Peresmian pabrik ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi krisis pangan global dan mendorong kemandirian pangan Indonesia.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya kemandirian pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia. Presiden menyoroti sulitnya mengimpor bahan pangan pokok seperti beras dan gandum, yang sebelumnya mudah didapatkan dari 22 negara namun kini mengalami pembatasan ekspor.

"Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," ujar Jokowi dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Jokowi menambahkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku kunci. Namun, dengan pembangunan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat, diharapkan impor amonium nitrat yang semula mencapai 21% bisa dikurangi hingga 8% sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar Rp1,2 triliun itu diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," kata Presiden.

Halaman:
1 2

