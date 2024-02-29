Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Pabrik Amonium Nitrat Rp1,2 Triliun, Erick Thohir: Kurangi Ketergantungan Impor

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:57 WIB
RI Punya Pabrik Amonium Nitrat Rp1,2 Triliun, Erick Thohir: Kurangi Ketergantungan Impor
Erick Thohir saat Hadiri Peresmian Pabrik Amonium Nitrat (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir optimistis pabrik amonium nitrat yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini akan meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor material sejenis.

Saat ini, Indonesia masih harus mengimpor amonium nitrat sebanyak 21% dari kebutuhan nasional atau sekitar 120.000 ton.

“Dan 79% (sekitar 460.000 ton) sudah produksi dalam negeri. Dari total (kebutuhan dalam negeri) sebesar 580.000 ton. Dengan kapasitas produksi pabrik ini sebesar 75.000 ton, tentunya akan mengurangi yang 21% (kebutuhan impor) itu,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Menurutnya, produk yang dihasilkan dari pabrik ini akan digunakan untuk memperkuat industri pertahanan dan industri pupuk.

Oleh karena itu, dirinya memberikan masukan kepada Presiden agar memanfaatkan kesempatan kunjungan kerja ke Australia ke depan agar mendorong akuisisi fasilitas penghasil bahan baku amonium nitrat.

“Dan ke depan kami memperbaiki supply chain kami semoga nanti dalam perjalanan Bapak ke Australia, Bapak Presiden dapat mendorong akuisisi kita di beberapa negara untuk Phospat, yang ada di Australia dan Kanada, kami perlu percepat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/320/3106317/infrastruktur-qwBv_large.jpeg
Kurangi Ketergantungan Impor, RI Bangun Pabrik Soda Ash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3004136/pabrik-tertua-pupuk-mulai-diperbaiki-iirpyy7BxC.jpg
Pabrik Tertua Pupuk Mulai Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/278/2985189/pupuk-kaltim-jadi-ipo-tahun-ini-q4xxXaAvj6.jpg
Pupuk Kaltim Jadi IPO Tahun Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952615/hadapi-musim-tanam-pasokan-pupuk-subsidi-dan-nonsubsidi-aman-OByonavKez.jpg
Hadapi Musim Tanam, Pasokan Pupuk Subsidi dan Nonsubsidi Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/470/2900904/pabrik-pupuk-baru-ri-ditargetkan-rampung-dalam-40-bulan-QC0X01hJFK.jpg
Pabrik Pupuk Baru RI Ditargetkan Rampung dalam 40 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/320/2778670/pupuk-kaltim-kembangkan-jagung-jadi-pakan-ayam-Tg2PtwyX03.jpg
Pupuk Kaltim Kembangkan Jagung Jadi Pakan Ayam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement