RI Punya Pabrik Amonium Nitrat Rp1,2 Triliun, Erick Thohir: Kurangi Ketergantungan Impor

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir optimistis pabrik amonium nitrat yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini akan meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor material sejenis.

Saat ini, Indonesia masih harus mengimpor amonium nitrat sebanyak 21% dari kebutuhan nasional atau sekitar 120.000 ton.

“Dan 79% (sekitar 460.000 ton) sudah produksi dalam negeri. Dari total (kebutuhan dalam negeri) sebesar 580.000 ton. Dengan kapasitas produksi pabrik ini sebesar 75.000 ton, tentunya akan mengurangi yang 21% (kebutuhan impor) itu,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Menurutnya, produk yang dihasilkan dari pabrik ini akan digunakan untuk memperkuat industri pertahanan dan industri pupuk.

Oleh karena itu, dirinya memberikan masukan kepada Presiden agar memanfaatkan kesempatan kunjungan kerja ke Australia ke depan agar mendorong akuisisi fasilitas penghasil bahan baku amonium nitrat.

“Dan ke depan kami memperbaiki supply chain kami semoga nanti dalam perjalanan Bapak ke Australia, Bapak Presiden dapat mendorong akuisisi kita di beberapa negara untuk Phospat, yang ada di Australia dan Kanada, kami perlu percepat,” ujarnya.