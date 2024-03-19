Pupuk Kaltim Jadi IPO Tahun Ini?

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkapkan soal progres rencana Initial Public Offering (IPO) PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, secara persiapan dan kinerja tentu Pupuk Kaltim sudah siap untuk melakukan aksi seperti IPO.

"Secara persiapan kita lakukan terus. Kinerja PKT juga sangat bagus di 2022 Rp14,5 triliun profit. Tahun 2023 juga sangat baik," ujarnya, Selasa (19/3/2024).

Namun begitu, proses IPO harus dilihat juga waktunya tepat atau tidak. Dan keputusan ini diambil oleh Kementerian BUMN nantinya.

"Jadi belum tahu, kalau tahun ini kira-kira IPO pas atau enggak. Tapi kita kalau diperintah dari waktu ke waktu harus siap, ya enggak ada bilang enggak siap," katanya.

Sebelumnya, Rahmad juga menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia tengah melakukan evaluasi pasar, sehingga pada saat PKT mencatatkan saham perdananya akan didukung oleh pasar.

"Kedua, tentu adanya faktor pasar, nah ini yang kita terus mengikuti timing-nya, pas apa tidak? Ini sedang kita evaluasi," tutur dia.

Di lain sisi, transformasi besar-besaran yang dilakukan Pupuk Indonesia selaku holding. Aksi pembaharuan ini merupakan aspirasi pemegang saham kepada perseroan.