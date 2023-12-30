Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Stok Akhir Tahun, Pupuk Indonesia Siapkan 1,7 Juta Ton

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:12 WIB
Jaga Stok Akhir Tahun, Pupuk Indonesia Siapkan 1,7 Juta Ton
Pupuk Indonesia amankan stok pupuk subsidi hingga akhir 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk subsidi aman hingga akhir tahun. Perseroan telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sebanyak 1.741.050 ton untuk menjaga ketersediaan di akhir 2023.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh meminta kepada seluruh distributor dan kios untuk menyalurkan pupuk tersebut kepada para petani sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

Tri juga mengimbau seluruh distributor dan kios resmi yang telah ditunjuk Pupuk Indonesia untuk bekerja sesuai ketentuan serta ikrar distributor yang telah diucapkan pada saat kegiatan penandatanganan SPJB di Batam, beberapa waktu lalu.

“Sebagai eksekutor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (30/12/2023).

Pupuk Indonesia, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran proses penyaluran pupuk kepada petani di penjuru tanah air.

Saleh mengatakan Pupuk Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan memastikan ketersediaan dan proses distribusi pupuk bersubsidi serta nonsubsidi melalui lima produsen pupuk anak usahanya.

Sampai dengan 29 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebanyak 1.741.050 ton. Angka ini terdiri atas pupuk subsidi 1.213.609 ton dan pupuk nonsubsidi 527.441 ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149672/wamentan-VJib_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149309/pupuk_indonesia-fSA2_large.jpg
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penyaluran Pupuk Subsidi Tembus 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149307/pupuk_indonesia-LS4f_large.jpg
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148401/yovie-Z5yX_large.jpg
Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148393/yovie-QfiG_large.jpg
Yovie Widianto Jadi Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148040/wamentan_sudaryono_jadi_komut_pupuk_indonesia-cC8O_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement