Jaga Stok Akhir Tahun, Pupuk Indonesia Siapkan 1,7 Juta Ton

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk subsidi aman hingga akhir tahun. Perseroan telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sebanyak 1.741.050 ton untuk menjaga ketersediaan di akhir 2023.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh meminta kepada seluruh distributor dan kios untuk menyalurkan pupuk tersebut kepada para petani sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

Tri juga mengimbau seluruh distributor dan kios resmi yang telah ditunjuk Pupuk Indonesia untuk bekerja sesuai ketentuan serta ikrar distributor yang telah diucapkan pada saat kegiatan penandatanganan SPJB di Batam, beberapa waktu lalu.

“Sebagai eksekutor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (30/12/2023).

Pupuk Indonesia, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran proses penyaluran pupuk kepada petani di penjuru tanah air.

Saleh mengatakan Pupuk Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan memastikan ketersediaan dan proses distribusi pupuk bersubsidi serta nonsubsidi melalui lima produsen pupuk anak usahanya.

Sampai dengan 29 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebanyak 1.741.050 ton. Angka ini terdiri atas pupuk subsidi 1.213.609 ton dan pupuk nonsubsidi 527.441 ton.