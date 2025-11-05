Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |17:16 WIB
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah agar serius mengawasi pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Dia menegaskan, pejabat yang tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas akan dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya.

“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” ujar dia pada keterangan resminya, Rabu (5/11/2025).

Amran menekankan bahwa pengawasan terhadap kebijakan HET tidak boleh berhenti di level pengecer dan distributor saja. Menurutnya, seluruh jajaran manajemen Pupuk Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap aturan hingga ke tingkat lapangan.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ampun bagi pihak-pihak yang melanggar aturan harga pupuk. Menurutnya, sudah ada 190 pengecer dan distributor pupuk yang dicabut izinnya karena terbukti menjual pupuk di atas harga yang ditetapkan.

“Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” katanya.

 

Halaman:
1 2
