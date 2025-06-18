Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |17:26 WIB
Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia
Yovie Widianto diangkat menjadi Komisaris Pupuk Indonesia. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Presiden di bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto diangkat menjadi Komisaris Pupuk Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan usai Pupuk Indonesia melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Pria kelahiran Bandung, 21 Januari 1968, ditetapkan menjadi Komisaris Pupuk dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-155/MBU/06/2025, Nomor SK.013/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 16 Juni 2025.

Yovie dikenal sebagai salah satu pendiri sekaligus pemimpin grup musik Kahitna, di mana ia memainkan keyboard dan piano. Tak hanya Kahitna, adapun Yovie & Nuno, band populer yang dibentuk Yovie pada tahun 2001.

Musisi pemeluk agama Islam ini memiliki istri bernama Dewayani, yang menikah pada tahun 1998. Yovie dikaruniai dua orang anak, Arsy dan Yara. Kini putra sulungnya, Arsy Widianto diketahui juga mengikuti jejak sang ayah dengan mengeluarkan single pertama yang berjudul Dengan Caraku.

Sebelum menjadi seorang musisi, Yovie juga pernah menyelesaikan kuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran dengan predikat Cum laude.

Yovie Widianto telah berkecimpung di dunia musik sejak dirinya masih berusia 5 tahun, hal ini berkat keluarganya yang dekat dengan musik. Lalu, sejak SMP dirinya menekuni dunia musik dengan bermain band.

Pada 1983, Yovie memulai karirnya di tingkat internasional, ia bersama band jazz bernama Indonesia 6 (yang sekarang dikenal dengan nama Kahitna) berhasil menjadi sorotan pada kontes Light Music Contest tahun 1986 di Tokyo. 

 

Halaman:
1 2
