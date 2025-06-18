Yovie Widianto Jadi Komisaris Pupuk Indonesia

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengubah susunan direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yovie Widianto diangkat menjadi Komisaris Pupuk Indonesia.

Hal tersebut sesuai salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-155/MBU/06/2025, Nomor SK.013/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 16 Juni 2025.

"Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia," tulis keterangan salinan, dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Dalam putusan tersebut, Gusrizal tak lagi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia. Selain itu, Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis dan Bob Indiarto A Susatyo selaku Direktur Produksi, juga tak lagi duduk di kursi direksi.

Hasil RUPS juga sepakat mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Pupuk Indonesia, yakni Direktur Transformasi Bisnis menjadi Direktur Manajemen Aset, Direktur Sumber Daya Manusia menjadi Direktur SDM dan Umum, Direktur Pemasaran menjadi Direktur Supply Chain; Direktur Produksi menjadi Direktur Operasi serta Direktur Portofolio dan Pengembangan menjadi Direktur Teknik dan Usaha Pengembangan Bisnis.

Posisi-posisi tersebut, kini diisi oleh Tri Wahyudi Saleh sebagai Direktur Manajemen Aset, Tina T Kemala Intan sebagai Direktur SDM dan Umum, Jamsaton Nababan sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis, Robby Setiabudi Madjid sebagai Direktur Supply Chain serta Dwi Satriyo Annurogo sebagai Direktur Operasi.

Direksi Terbaru Pupuk Indonesia:

Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama

Dwi Satriyo Annurogo sebagai Direktur Operasi

Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan

Tri Wahyudi Saleh sebagai Direktur Manajemen Aset

Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Robby Setiabudi Madjid sebagai Direktur Supply Chain

Jamsaton Nababan sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis

Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen Risiko.