Kolaborasi BULOG dan Pupuk Indonesia, Petani Langsung Beli Pupuk Sesuai HET

JEMBER - Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember menggelar panen raya padi berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia Regional 3 Jawa Timur. Hasil panen tersebut dibeli oleh Perum BULOG Kantor Cabang Jember seharga Rp6.500 per kg.

Dari hasil penjualan gabah tersebut, petani langsung memperoleh fasilitas pembelian pupuk subsidi dengan harga sesuai HET. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sinergi antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia dalam mendukung percepatan produksi petani secara berkesinambungan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan ini disambut antusias oleh para petani, karena memberikan kepastian harga gabah yang menguntungkan dan akses langsung ke pasar. Penyerapan gabah petani ini tidak hanya menjaga harga di tingkat petani, tetapi juga memperkuat stok pangan nasional," ujar Pemimpin Wilayah BULOG Jawa Timur Langgeng Wisnu selaku .

“Harga Rp6.500 per kg ini kami tetapkan untuk melindungi petani dari tekanan harga pasar yang fluktuatif, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Menariknya lagi, Sebagian uang hasil penjualan gabah oleh petani digunakan untuk membeli pupuk subsidi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), berkat kerja sama strategis dengan PT Pupuk Indonesia. Dengan mekanisme ini, petani dapat mengakses pupuk dengan harga yang lebih efisien, sehingga biaya produksi pada musim tanam selanjutnya dapat ditekan.

Salah satu petani peserta panen raya, Ahmad Taufik, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia memberi kemudahan dalam pembelian pupuk subsidi.

“Kami senang karena hasil panen langsung dibeli dengan harga baik. Sebagian uangnya bisa kami pakai beli pupuk subsidi, jadi biaya tanam lebih ringan, karena waktu tanam tahun lalu kami selalu berhutang,” tuturnya.