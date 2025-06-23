Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company. Penunjukkan ini dinilai akan membawa angin segar bagi sektor pertanian nasional, khususnya bagi para petani.



Hal ini mengingat berbagai pengalaman di sektor pertanian, Wamentan Sudaryono diyakini dapat memahami kebijakan pengelolaan pupuk agar tepat sasaran sesuai target swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.



"Penugasan Sudaryono sebagai Komut Pupuk Indonesia sangat tepat dan harus kita dukung. Karena beliau ini orang kerja. Dengan latar belakangnya di Kementerian Pertanian, dia punya pemahaman kuat soal kebutuhan dan problem riil petani. Saya yakin, kalau dikelola dengan baik, petani bisa benar-benar happy,” kata Dosen Kebijakan Publik Universitas Nasional Hilmi Rahman di Jakarta, Senin (23/6/2025).



1. Integrasi Kebijakan Pertanian dan Tata Kelola Distribusi Pupuk



Menurut Hilmi, integrasi antara kebijakan pertanian dan tata kelola distribusi pupuk sangat dibutuhkan. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi kerap menghadapi masalah klasik seperti kelangkaan, ketidaktepatan sasaran, hingga keterlambatan pengiriman di musim tanam.



Dengan posisi barunya tersebut, Hilmi berharap Sudaryono mampu mengintegrasikan dua fungsi penting, yakni penguatan kebijakan pangan dan penguatan sistem ketersediaan serta distribusi pupuk.



“Dengan menempatkan beliau di PT Pupuk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Karena beliau bisa menjalankan dua fungsi pengendalian, yakni kebijakan dan distribusi,” tambahnya.