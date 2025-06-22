Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk nasional sebanyak 2 juta ton yang siap didistribusikan kepada para petani. Dari angka tersebut, terdiri atas 1,4 juta ton pupuk subsidi dan 600 ribu ton pupuk non-subsidi.



“Kalau ngomong availability, aman. Kami masih punya stok 2 juta ton, itu 1,4 pupuk subsidi dan 600 ribu ton adalah pupuk non-subsidi,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam 30 Menit Kabinet Merah Putih iNews TV seperti dikutip, Jakarta, Minggu (22/6/2025).



1. Penyaluran Pupuk Subsidi



Selain menjamin ketersediaan, Rahmad menerangkan entitas BUMN ini telah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk bersubsidi hingga akhir Mei 2025. Penyaluran ini dinilai sebagai pencapaian tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh lebih dari 27 ribu kios di seluruh Indonesia.