HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:01 WIB
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani (Foto: Pupuk Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk nasional sebanyak 2 juta ton yang siap didistribusikan kepada para petani. Dari angka tersebut, terdiri atas 1,4 juta ton pupuk subsidi dan 600 ribu ton pupuk non-subsidi.

“Kalau ngomong availability, aman. Kami masih punya stok 2 juta ton, itu 1,4 pupuk subsidi dan 600 ribu ton adalah pupuk non-subsidi,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam 30 Menit Kabinet Merah Putih iNews TV seperti dikutip, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

1. Penyaluran Pupuk Subsidi

Selain menjamin ketersediaan, Rahmad menerangkan entitas BUMN ini telah menyalurkan lebih dari 3 juta ton pupuk bersubsidi hingga akhir Mei 2025. Penyaluran ini dinilai sebagai pencapaian tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh lebih dari 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

 

Telusuri berita finance lainnya
