Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |13:17 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengakui telah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Senin 16 Juni 2025 kemarin.

1. Bentuk Penugasan

Sudaryono menyebut penunjukan itu merupakan bentuk penugasan, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, terutama dalam penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Udah (terima SK). Ya, itu kan penugasan ya, maksudnya kemarin saya ditugaskan di Bulog, dengan tujuan kan untuk mem-push kinerja Bulog," kata Wamentan Sudaryono ditemui seusai menerima kunjungan Delegasi Belanda di Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog, capaian strategis telah diraih seperti realisasi cadangan beras pemerintah yang melampaui 4 juta ton dan konversi gabah menjadi beras lebih dari 2,5 juta ton.

Dia menyebut jumlah cadangan dan volume penyerapan beras tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketahanan pangan nasional selama periode tugasnya di Bulog.

 

