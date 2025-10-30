Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Panen Raya Kedelai, Mentan Siapkan Alat Pertanian Modern

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |12:15 WIB
Panen Raya Kedelai, Mentan Siapkan Alat Pertanian Modern
Panen Raya Kedelai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panen raya kedelai Garuda Merah Putih di Lampung Utara, menandai kemajuan riset pertanian nasional. Teknologi hasil karya anak bangsa ini membuktikan kemampuan Indonesia bersaing dalam produksi kedelai tanpa impor.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen mendukung penuh riset dan produksi kedelai unggul tersebut. 

Dia berjanji menambah lahan tanam 10 ribu hektare serta membeli langsung hasil panen Garuda Merah Putih.

"Tak hanya itu, kita juga menyiapkan dukungan alat pertanian modern untuk memperkuat produktivitas nasional. Dan riset seperti ini menjadi fondasi penting menuju kedaulatan pangan Indonesia.," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).

Dari riset tersebut, lahirlah teknologi pertanian berbasis mikroba yang dikembangkan PT Karya Unggulan Anakbangsa (PT KUAB). Teknologi ini meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan.

Hasilnya, kedelai Garuda Merah Putih menunjukkan lonjakan produktivitas signifikan dibanding rata-rata nasional. 

Menurut data Badan Pusat Statistik Lampung Utara, produktivitas mencapai 4,10–5,25 ton per hektare, dengan potensi tertinggi 6,58 ton.

 

