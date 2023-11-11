Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Pupuk Indonesia Selesaikan Masalah Pertanian RI

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:31 WIB
Cara Pupuk Indonesia Selesaikan Masalah Pertanian RI
Jambore Makmur Pupuk Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketahanan pangan di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang mesti dijaga. Oleh karena itu, sejumlah masalah di sektor pertanian harus segera diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Saat ini permasalahannya yakni lahan pertanian berkurang, produktivitas berkurang, dan permintaan yang naik," ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di acara Jambore Makmur Pupuk Indonesia, Sabtu (11/11/2023).

Melalui Program Makmur, Rahmad meyakini bahwa permasalahan pangan dapat diselesaikan melalui peningkatan kesejahteraan petani terlebih dahulu.

"Adanya program makmur ini semoga bisa memupuk kesuburan dan menebar kemakmuran bagi petani dan pangan di Indonesia," ucapnya.

Adapun, program makmur merupakan salah satu program yang di inisasi oleh Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia, dan beberapa BUMN lainnya seperti ID Food.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181575/mentan_amran-J97R_large.jpg
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149672/wamentan-VJib_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149309/pupuk_indonesia-fSA2_large.jpg
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penyaluran Pupuk Subsidi Tembus 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149307/pupuk_indonesia-LS4f_large.jpg
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148401/yovie-Z5yX_large.jpg
Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148393/yovie-QfiG_large.jpg
Yovie Widianto Jadi Komisaris Pupuk Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement