Cara Pupuk Indonesia Selesaikan Masalah Pertanian RI

JAKARTA - Ketahanan pangan di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang mesti dijaga. Oleh karena itu, sejumlah masalah di sektor pertanian harus segera diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Saat ini permasalahannya yakni lahan pertanian berkurang, produktivitas berkurang, dan permintaan yang naik," ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di acara Jambore Makmur Pupuk Indonesia, Sabtu (11/11/2023).

Melalui Program Makmur, Rahmad meyakini bahwa permasalahan pangan dapat diselesaikan melalui peningkatan kesejahteraan petani terlebih dahulu.

"Adanya program makmur ini semoga bisa memupuk kesuburan dan menebar kemakmuran bagi petani dan pangan di Indonesia," ucapnya.

Adapun, program makmur merupakan salah satu program yang di inisasi oleh Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia, dan beberapa BUMN lainnya seperti ID Food.