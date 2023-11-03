Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Rombak Direksi Pupuk Indonesia, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:41 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi Pupuk Indonesia, Ini Susunan Terbarunya
Menteri BUMN Erick Thohir rombak susunan direksi Pupuk Indonesia. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pemegang saham juga menetapkan Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan perusahaan.

Lalu, Tri Wahyudi Saleh diangkat sebagai Direktur Pemasaran, Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen Risiko. Perombakan total ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/11/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.

Dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/11/2023 juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Nugroho Christijanto yang telah habis masa jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana atas nama manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Nugroho Christijanto atas pengabdiannya yang telah membawa Pupuk Indonesia mencapai kinerja yang baik.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran direksi baru, kami beserta seluruh jajaran dan staf siap mendukung dan mewujudkan Pupuk Indonesia menjadi perusahaan Go Global sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir,” ujar Wijaya, Jumat (3/11/2023).

Dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/11/2023 mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia yang semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.

Sebagai informasi, Gusrizal sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

