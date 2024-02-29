Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Edukasi Masyarakat, Ini Cara ICDX Libatkan Media soal Perdagangan Berjangka Komoditi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:38 WIB
Edukasi Masyarakat, Ini Cara ICDX Libatkan Media soal Perdagangan Berjangka Komoditi
ICDX Edukasi Masyarakat (Foto: ICDX)
JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) menggelar kegiatan terkait perdagangan berjangka komoditi dan mekanisme perdagangan di Bursa.

Head of Corporate Communications ICDX Group, P Giri Hatmoko mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya ICDX sebagai Self Regulatory Organization (SRO) di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi dan literasi berkelanjutan.

“Dengan memberikan paparan yang lengkap kepada para jurnalis, harapan kami nantinya para jurnalis dapat memahami tentang industri PBK, sehingga menambah wawasan pada saat media menyampaikan pemberitaan terkait industri ini kepada masyarakat,” ujar Giri dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Dalam hal edukasi dan literasi, lanjut Giri, ICDX telah melaksanakan berbagai programnya melalui ICDX Academy bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka.

“Komoditi dan pialang berjangka yang resmi. ICDX juga senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak dalam melakukan edukasi sebagai upaya peningkatan literasi hingga sertifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Giri.

Terkait keterlibatan media dalam edukasi kepada masyarakat ini, Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Gaib Maruto Sigit mengatakan, upaya yang dilakukan ICDX ini tentunya menjadi hal positif bagi para awak media.

