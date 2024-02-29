Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Makan Siang Gratis Prabowo untuk Siapa?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |20:43 WIB
Program Makan Siang Gratis Prabowo untuk Siapa?
Program makan siang gratis prabowo untuk siapa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program makan siang gratis Prabowo untuk siapa? Program makan siang gratis adalah program yang diusung oleh pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah sedang menyiapkan anggaran hingga Rp500 triliun untuk merealisasikan program makan siang gratis. Berarti per anak akan mendapatkan Rp15.000 untuk makan siang gratis.

"Per anak kira-kira Rp15 ribu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato di Istana Negara, Jakarta., dikutip Kamis (29/2/2024).

Program makan siang gratis Prabowo untuk siapa? Hal ini menjadi pertanyaan terbeesar masyarakat. Hal ini sebab program tersebut akan memakan anggaran yang sangat besar. Sehingga tentunya diharapkan program ini akan tepat sasaran.

Program makan siang gratis ini akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program ini bahkan dibahas di Rapat Kabinet Paripurna (RKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Program makan siang gratis Prabowo untuk siapa? Program makan siang ini akan menargetkan ibu hamil dan balita sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Hal tersebut berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, setidaknya ada sekitar 22,3 juta orang yang potensial untuk bisa menikmati program tersebut.

Halaman:
1 2
