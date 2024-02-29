Simulasi Makan Siang Gratis Rp15.000, Siswa Ngeluh Lauk Masih Keras

JAKARTA – Siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang mengeluhkan lauk pada program makan siang gratis. SMPN 2 Curug menyelenggarakan simulasi program makan siang gratis yang di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (29/2/2024).

Pada simulasi tersebut, biaya makan siang gratis di SMPN 2 Curug sebesar Rp15 ribu. Terdiri dari 4 varian menu yang akan disuguhkan berbeda-beda setiap harinya kepada para siswa. Tidak semua varian berisikan nasi, 2 di antara 4 varian tersebut merupakan siomay dan gado-gado lontong dan sayur.

Salah satu siswa di SMPN 2 Curug, Rizki (15) mengaku makanan yang disajikan relatif enak, meski memiliki catatan seperti pada salah satu item lauk, tumis buncis, masih cukup keras jika digigit.

"Tadi makan pakai telor semur, tempe goreng, itu (dari segi rasa) enak, lauknya kurang dibuncis, buncisnya terlalu keras," ujar Rizki kepada MNC Portal, Kamis (29/2/2024).

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Zakia, siswa kelas 9 di SMPN 2 Curug, yang juga menilai buncisnya masih terlalu keras untuk dikunyah."Lauknya enak, tapi buncisnya masih keras," sambung Zakia.

Program makan siang gratis ini mendapat respon positif khususnya bagi Zakia. Sebab bisa menghemat pengeluarannya untuk membeli makan siang. Sehingga harapannya, uang jajan bisa ditabung atau bisa dislokasikan untuk membeli keperluan lainnya.