Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |15:16 WIB
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis
Makan bergizi gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta dikutip Antara, Selasa (10/12/2024).

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi. "Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/455/3101729/makan_bergizi_gratis-oWyG_large.jpg
Daftar Lengkap 190 Dapur Makan Bergizi Gratis yang Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091780/makan-bergizi-gratis-rp10-ribu-per-anak-badan-gizi-kita-sudah-uji-coba-LejSynNaIL.jpg
Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak, Badan Gizi: Kita Sudah Uji Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089856/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp15-ribu-per-anak-berlaku-januari-2025-JAiThM5KN9.jpg
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088402/susu-ikan-masuk-menu-makan-bergizi-gratis-produksi-30-ton-bulan-J6pNLIpjJd.jpg
Susu Ikan Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Produksi 30 Ton/Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084433/china-siap-guyur-utang-ke-ri-biayai-program-makan-bergizi-gratis-prabowo-TGKlGYfJdF.jpg
China Siap Guyur Utang ke RI Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083603/erick-thohir-perintahkan-8-bumn-sukseskan-program-makan-bergizi-gratis-ini-tugasnya-zTdNOZ18yY.jpg
Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Ini Tugasnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement