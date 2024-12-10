Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta dikutip Antara, Selasa (10/12/2024).

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi. "Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.