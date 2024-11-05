Muluskan Program Makan Gratis, Erick Thohir Bentuk Satuan Pelayanan Gizi

JAKARTA - Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional akan mendirikan Satuan Pelayanan Gizi (SP). Pelayanan Gizi dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

Pembentukan SP mulai dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Erick menyampaikan, kolaborasi Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menyebut, poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Melalui SP, ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni hari Senin-Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," paparnya.

Adapun, pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3 miliar-Rp5 miliar, dimana dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).