Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Siap Guyur Utang ke RI Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |11:40 WIB
China Siap Guyur Utang ke RI Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Airlangga sebut China siap dukung pendanaan makan siang gratis (Foto:
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan China siap mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Indonesia dan China dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Han Jun.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/455/3101729/makan_bergizi_gratis-oWyG_large.jpg
Daftar Lengkap 190 Dapur Makan Bergizi Gratis yang Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094156/susu-ikan-jadi-alternatif-program-makan-bergizi-gratis-u0JnU4AeqQ.jpg
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091780/makan-bergizi-gratis-rp10-ribu-per-anak-badan-gizi-kita-sudah-uji-coba-LejSynNaIL.jpg
Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak, Badan Gizi: Kita Sudah Uji Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089856/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp15-ribu-per-anak-berlaku-januari-2025-JAiThM5KN9.jpg
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088402/susu-ikan-masuk-menu-makan-bergizi-gratis-produksi-30-ton-bulan-J6pNLIpjJd.jpg
Susu Ikan Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Produksi 30 Ton/Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083603/erick-thohir-perintahkan-8-bumn-sukseskan-program-makan-bergizi-gratis-ini-tugasnya-zTdNOZ18yY.jpg
Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Ini Tugasnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement