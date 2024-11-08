Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Ini Tugasnya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan tujuh perintah kepada delapan BUMN untuk mensukseskan program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dirinya mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN yakni PT Bank BRI Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkomsel Tbk, PT PLN (Persero).

PT PGN Tbk, ID Survey, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

Pertama, BRI, BNI dan Mandiri akan menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," paparnya.