Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:33 WIB
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025
Anggaran makan siang gratis Rp15 ribu per anak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menetapkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp15 ribu per anak. Program Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak nasional pada Januari 2025.

“Begini hitungan APBN Rp15 ribu per anak tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan pun menjelaskan alasan diputuskan Rp15 ribu per anak. “Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari Senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” jelasnya.

Sementara itu, Dadan mengatakan bahwa pada Januari 2025 mendatang ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan juga mengatakan dia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan pada kesempatan itu juga mengatakan jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan,” kata dia.

