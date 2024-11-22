KKP Siapkan Katalog Khusus Makan Bergizi Gratis untuk Pengusaha hingga Koperasi

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan katalog khusus untuk mendukung program makan bergizi gratis yang mulai dilaksanakan tahun depan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistyo, katalog berisi informasi lengkap mengenai menu makanan yang nantinya akan dibagikan ke para pelaku usaha hingga koperasi.

"Di situ nanti dari program-program ini kami siapkan katalog. Katalog itu ada pelaku usaha, pengolah, koperasi yang ada di masing-masing kabupaten," kata Budi saat dijumpai di acara Hari Perikanan Nasional, Kamis (22/11/2024).

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa kehadiran katalog nantinya akan mempermudah koordinasi dengan masing-masing wilayah. Dengan begitu realisasi program makan bergizi gratis dapat berjalan secara optimal.

"Sehingga kalau nanti dapur perlu informasi, itu bisa cepat," tegasnya.

Selain telah menyiapkan katalog, Budi juga memastikan bahwa produk susu ikan nantinya akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis.

Dirinya menyebut, hingga saat ini produk susu ikan gencar diperkenalkan ke dapur-dapur sentral yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dan menurutnya KKP akan terus memantau standar kualitas dari produk tersebut.

"Salah satunya (susu ikan masuk program makan bergizi gratis), nanti kita mengenalkan. Itu ada sekian dapur. Dapur nanti akan beli dan semuanya nanti ketua dapur-nya yang menentukan," ungkapnya.