Hashim: Prabowo Siapkan Makan Gratis 2 Kali Sehari, Pagi dan Siang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:02 WIB
Hashim: Prabowo Siapkan Makan Gratis 2 Kali Sehari, Pagi dan Siang
Hashim: Prabowo Siapkan Makan Gratis 2 Kali Sehari, Pagi dan Siang (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program makan gratis yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto bagi anak sekolah tidak hanya untuk makan siang. Selain makan siang gratis, Prabowo juga menyiapkan sarapan atau makan pagi gratis untuk anak sekolah.

"Jadi ini makan gratis itu 2 kali sehari, untuk pagi dan siang," kata Hashim yang juga adik kandung Prabowo di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan diambil untuk merespons data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada 41% anak sekolah di Indonesia berangkat tidak sarapan atau makan pagi.

"Mereka sekolah setiap hari harus lapar, mereka masuk sekolah dengan perut kosong," tambah Hashim.

Kondisi ini, dinilai oleh Hashim akan berdampak pada kualitas bejalar siswa, sehingga konsentrasinya belajar siswa menurun dan berdampak pada daya tangkap atas materi yang disampaikan oleh gurunya.

